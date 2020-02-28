Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 26 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:24 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 26 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 nolu organik kuru kayısı
| Kg
|26,00
|26,00
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|14,80
|24,50
|Organik kuru kayısı
| Kg
|13,00
|13,00
|Kuru kayısı
| Kg
|12,60
|17,20
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