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Malatya Ticaret Borsası

15 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 37,00 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 37,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo natürel kuru kayısı Kg 37,00

37,00

Jumbo kayısı Kg25,00

28,00

1 nolu gün kuru kayısı

 Kg13,60

34,00

Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg9,86

9,86

Malatya, Jumbo, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:16 Kaynak: AA
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