Malatya Ticaret Borsası
15 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 37,00 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:16 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 37,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo natürel kuru kayısı
| Kg
|37,00
|37,00
|Jumbo kayısı
| Kg
|25,00
|28,00
|1 nolu gün kuru kayısı
| Kg
|13,60
|34,00
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
| Kg
|9,86
|9,86
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