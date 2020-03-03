Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda 3 No'lu natürel kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda 3 No'lu natürel kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
3 No'lu natürel kayısı Kg 21,00

21,00

Kuru kayısı Kg20,52

20,52

Endüstriyel kuru kayısı Kg5,22

5,80

Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg7,90

16,00

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:56 Kaynak: AA
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