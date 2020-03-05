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Malatya Ticaret Borsası

7 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,68 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,68 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 26,68

26,68

Kuru kayısı Kg14,69

19,14

Organik kuru kayısı Kg22,25

24,25

Jumbo kayısı Kg22,21

22,21

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg18,00

18,00

Malatya, Jumbo, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:44 Kaynak: AA
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