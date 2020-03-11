Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

7 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 18,27 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası, System.String[]

Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 18,27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
3 Nolu şekerpare kayısı Kg 18,27

18,27

Kuru kayısı Kg13,45

15,48

Endüstriyel kuru kayısı Kg7,42

9,57

Nohut Kg3,00

3,00

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek

Son Dakika Haberleri
23:53 ABD'nin başkenti Washington'da ohal ilan edildi
23:43 ABD'nin "Avrupa'ya seyahat kısıtlaması getireceği" iddia edildi
23:40 New York borsası Kovid-19 endişeleriyle sert düşüşle kapandı
23:13 ABD: Çin koronavirüsü örtbas etti
22:36 Şans Topu çekildi (2)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 00:02:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]