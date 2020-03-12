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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 28,41 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 28,41 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg 28,41

28,41

Kuru kayısı Kg12,76

13,09

1 No'lu şekerpare kayısı Kg25,33

25,33

Naturel gün kurusu Kg23,00

24,00

Endüstriyel kuru kayısı Kg4,90

4,90

Malatya, Jumbo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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