Malatya Ticaret Borsası
7 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu şekerpare kayısının kilogramı 17,69 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:44 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu şekerpare kayısının kilogramı 17,69 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|2 nolu şekerpare kayısı
| Kg
|17,69
|17,69
|Kuru kayısı
| Kg
|14,50
|17,27
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,22
|5,80
|Natürel kuru kayısı kesme
| Kg
|13,63
|13,63
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