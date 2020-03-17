Malatya Ticaret Borsası
20 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 17,59 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:22 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 17,59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|2 No'lu şekerpare kayısı
| Kg
|17,59
|17,59
|Kuru kayısı
| Kg
|13,26
|13,26
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,16
|5,80
|Elek altı kuru kayısı
| Kg
|9,50
|9,50
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