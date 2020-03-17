Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

20 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 17,59 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 17,59 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
2 No'lu şekerpare kayısı Kg 17,59

17,59

Kuru kayısı Kg13,26

13,26

Endüstriyel kuru kayısı Kg5,16

5,80

Elek altı kuru kayısı Kg9,50

9,50

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:22 Kaynak: AA
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