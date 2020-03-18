Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 21,46-24,07 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 21,46-24,07 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg 21,46

24,07

Kuru kayısı Kg12,30

15,03

2 No'lu şekerpare kayısı Kg15,66

15,66

4 No'lu şekerpare kayısı Kg15,08

15,08

Malatya, Jumbo, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:26 Kaynak: AA

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