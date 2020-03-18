Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 21,46-24,07 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 21,46-24,07 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|21,46
|24,07
|Kuru kayısı
| Kg
|12,30
|15,03
|2 No'lu şekerpare kayısı
| Kg
|15,66
|15,66
|4 No'lu şekerpare kayısı
| Kg
|15,08
|15,08
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:26 Kaynak: AA
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