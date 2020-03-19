Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 25,20-25,43 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 25,20-25,43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|25,20
|25,43
|3 No'lu natürel kayısı
| Kg
|21,35
|21,35
|Kuru kayısı
| Kg
|14,21
|16,53
|Natürel kuru kayısı kesme
| Kg
|16,39
|16,39
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|15,24
|15,24
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:30 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi