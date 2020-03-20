Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu organik kuru kayısının kilogramı 30,97 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu organik kuru kayısının kilogramı 30,97 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
2 nolu organik kuru kayısı Kg 30,97

30,97

Kuru kayısı Kg18,50

20,00

Gün kurusu Kg26,00

26,00

Jumbo kayısı Kg22,91

22,91

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,50

15,50

Malatya, Jumbo, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:36 Kaynak: AA

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