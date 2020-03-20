Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu organik kuru kayısının kilogramı 30,97 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu organik kuru kayısının kilogramı 30,97 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|2 nolu organik kuru kayısı
| Kg
|30,97
|30,97
|Kuru kayısı
| Kg
|18,50
|20,00
|Gün kurusu
| Kg
|26,00
|26,00
| Jumbo kayısı
| Kg
|22,91
|22,91
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|15,50
|15,50
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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