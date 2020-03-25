Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 30,00 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 30,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 No'lu organik kuru kayısı
| Kg
|30,00
|30,00
|2 No'lu şekerpare kayısı
| Kg
|24,86
|24,86
|Kuru kayısı
| Kg
|15,66
|17,55
|Gün kurusu
| Kg
|16,00
|16,00
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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