Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 23,49 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 23,49 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|23,49
|23,49
|2 No'lu şekerpare kayısı
| Kg
|17,33
|17,33
|Kuru kayısı
| Kg
|18,21
|18,21
|Gün kurusu
| Kg
|19,17
|19,17
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:04 Kaynak: AA
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