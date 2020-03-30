Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,00-30,00 lira arasından satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,00-30,00 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 26,00

30,00

4 No'lu organik kuru kayısı Kg29,28

29,28

Kuru kayısı Kg6,00

20,78

Naturel kuru kayısı Kg20,14

20,14

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:14 Kaynak: AA

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