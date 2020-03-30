Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,00-30,00 lira arasından satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,00-30,00 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|26,00
|30,00
|4 No'lu organik kuru kayısı
| Kg
|29,28
|29,28
|Kuru kayısı
| Kg
|6,00
|20,78
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|20,14
|20,14
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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