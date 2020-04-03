Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında 3 no'lu gün kurusu kayısının kilogramı 24,25 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 3 no'lu gün kurusu kayısının kilogramı 24,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|3 no'lu gün kurusu kayısı
| Kg
|24,25
|24,25
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|20,88
|21,18
|Kuru kayısı
| Kg
|10,73
|13,35
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
| Kg
|15,93
|15,93
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:48 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler