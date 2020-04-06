Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 21,81 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 21,81 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|21,81
|21,81
|Kuru kayısı
| Kg
|19,6
|19,66
|Natürel kuru kayısı
| Kg
|20,00
|20,00
| Jumbo kayısı
| Kg
|20,00
|20,00
|Kesmelik kuru kayısı
| Kg
|5,00
|5,00
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:36 Kaynak: AA
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