Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|30,00
|30,00
|Kuru kayısı
| Kg
|28,00
|28,00
|Natürel kuru kayısı
| Kg
|15,85
|15,85
| Jumbo kayısı
| Kg
|22,62
|22,62
|Kesmelik kuru kayısı
| Kg
|10,13
|10,13
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:36 Kaynak: AA
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