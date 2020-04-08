Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 14,50 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 14,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Natürel kuru kayısı
| Kg
|14,50
|14,50
|Kuru kayısı
| Kg
|14,17
|14,17
|Natürel kuru kayısı kesme
| Kg
|10,73
|10,73
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|9,57
|12,18
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,80
|5,80
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:40 Kaynak: AA
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