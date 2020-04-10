Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 27,00 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 27,00 liradan satıldı.
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|27,00
|27,00
|Kuru kayısı
| Kg
|16,94
|16,96
|Natürel gün kurusu kayısı
| Kg
|17,50
|25,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,80
|6,84
|Kayısı çekirdek içi acı
| Kg
|20,94
|20,94
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:22 Kaynak: AA
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