Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında 3 no'lu şekerpare kayısının kilogramı 25,50 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 3 no'lu şekerpare kayısının kilogramı 25,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|3 no'lu şekerpare kayısı
| Kg
|25,50
|25,50
|Kuru kayısı
| Kg
|13,50
|13,50
|2 no'lu şekerpare kayısı
| Kg
|25,25
|25,25
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|12,30
|12,30
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:50 Kaynak: AA
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