Malatya Ticaret Borsası
7 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 No'lu gün kurusu kayısı
| Kg
|35,00
|35,00
| Jumbo kayısı
| Kg
|28,00
|28,00
|Kuru kayısı
| Kg
|17,00
|25,00
|Gün kurusu
| Kg
|22,81
|22,81
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
| Kg
|15,00
|15,00
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 04:24 Kaynak: AA
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