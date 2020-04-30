Malatya Ticaret Borsası
6 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kuru kayısı
| Kg
|20,00
|20,00
|Kuru kayısı
| Kg
|8,50
|15,97
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|11,25
|11,25
|Endüstriyel kurusu kayısı
| Kg
|4,50
|4,50
|8 no'lu şekerpare kayısı
| Kg
|12,83
|12,83
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 05:00 Kaynak: AA
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