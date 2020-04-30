Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 20 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kuru kayısı Kg 20,00 20,00 Kuru kayısı Kg 8,50 15,97 Kesilmiş kuru kayısı Kg 11,25 11,25 Endüstriyel kurusu kayısı Kg 4,50 4,50 8 no'lu şekerpare kayısı Kg 12,83 12,83

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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