Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kuru kayısı Kg 20,00

20,00

Kuru kayısı Kg8,50

15,97

Kesilmiş kuru kayısı Kg11,25

11,25

Endüstriyel kurusu kayısı Kg4,50

4,50

8 no'lu şekerpare kayısı Kg12,83

12,83

Malatya, Jumbo, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 05:00 Kaynak: AA


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