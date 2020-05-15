Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 13-31 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 13-31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|13,00
|31,00
|Kuru kayısı
| Kg
|16,83
|16,83
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|11,73
|11,73
|İslimli kabuk kurusu
| Kg
|18,00
|18,00
|Organik kuru kayısı
| Kg
|23,52
|23,52
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 04:06 Kaynak: AA
Son Dakika Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor 2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi 7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti