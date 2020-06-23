Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 36 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 36 liradan satıldı.

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Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg 36,00

36,00
Gün kurusu kayısı Kg35,00

35,00

Natürel kuru kayısı Kg25,25

25,25

Kuru kayısı Kg17,14

17,14

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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