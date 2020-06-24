Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 5 nolu şekerpare kayısının kilogramı 19,67-20,01 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 5 nolu şekerpare kayısının kilogramı 19,67-20,01 liradan satıldı.

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Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
5 nolu şekerpare kayısı Kg 19,67

20,01

Kuru kayısı Kg11,63

15,40

Arpa yemlik Kg1,24

1,24

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:53 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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