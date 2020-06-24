Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 5 nolu şekerpare kayısının kilogramı 19,67-20,01 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 5 nolu şekerpare kayısının kilogramı 19,67-20,01 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|5 nolu şekerpare kayısı
| Kg
|19,67
|20,01
|Kuru kayısı
| Kg
|11,63
|15,40
|Arpa yemlik
| Kg
|1,24
|1,24
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:53 Kaynak: AA
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