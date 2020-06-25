Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 35 liradan satıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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