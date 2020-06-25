Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 35 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|5,40
|35,00
|Yaş kayısı
| Kg
|10,78
|11,84
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
| Kg
|16,00
|16,00
|Gün kurusu çekirdek içi
| Kg
|34,00
|34,00
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:37 Kaynak: AA
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