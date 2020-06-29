Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 36 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 36 liradan satıldı.

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Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 36,00

36,00

Kuru kayısı Kg11,00

11,00

4 nolu şekerpare kayısı Kg19,35

19,35

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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