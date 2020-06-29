Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 36 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|36,00
|36,00
|Kuru kayısı
| Kg
|11,00
|11,00
|4 nolu şekerpare kayısı
| Kg
|19,35
|19,35
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:27 Kaynak: AA
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