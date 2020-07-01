Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 29,11 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 29,11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|29,11
|29,11
|Kuru kayısı
| Kg
|12,78
|25,85
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:27 Kaynak: AA
Son Dakika 23:08 Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:43 Vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 17:17 Süper Lig'de yabancı sınırı 3 sezonda kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülüyor 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:31 Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, 21 yaşında futbolu bıraktı 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak