Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.

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Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg 21,00

21,00

Arpa Kg1,28

1,28

Buğday Kg1,00

1,00

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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