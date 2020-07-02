Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|21,00
|21,00
|Arpa
| Kg
|1,28
|1,28
|Buğday
| Kg
|1,00
|1,00
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:29 Kaynak: AA
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