Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 22,23 liradan satıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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