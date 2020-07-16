Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 17-25 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 17-25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|17,00
|25,00
|3 No'lu şekerpare kayısı
| Kg
|21,25
|21,25
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|17,64
|17,64
|Yaş kayısı
| Kg
|15,00
|25,00
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:39 Kaynak: AA
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