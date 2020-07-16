Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 17-25 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 17-25 liradan satıldı.

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Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg 17,00

25,00

3 No'lu şekerpare kayısı Kg21,25

21,25

Gün kurusu kayısı Kg17,64

17,64

Yaş kayısı Kg15,00

25,00

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
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