Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 33,34 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 33,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|23,00
|35,00
|Organik kuru kayısı
| Kg
|33,34
|33,34
|Kuru kayısı
| Kg
|16,50
|18,23
|İslimli kabuk kurusu
| Kg
|30,00
|30,00
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:09 Kaynak: AA
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