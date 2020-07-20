Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 23,96 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 23,96 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|23,96
|23,96
|Dut kurusu
| Kg
|3,00
|20,00
|Arpa
| Kg
|1,30
|1,30
|Arpa yemlik
| Kg
|1,26
|1,26
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:29 Kaynak: AA
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