Malatya Ticaret Borsası
13.10.2020 16:15
Malatya Ticaret Borsasında 5 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 48,23 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 5 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 48,23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|5 No'lu organik kuru kayısı
| Kg
|48,23
|48,23
|2 No'lu şekerpare kayısı
| Kg
|33,41
|33,41
|1 No'lu natürel kayısı
| Kg
|32,81
|32,81
|Kuru kayısı
| Kg
|19,46
|23,66
|Kesmelik kuru kayısı
| Kg
|13,50
|13,50
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|13,00
|13,00
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
| Kg
|18,00
|18,00
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