Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 4 Nolu organik kuru kayısının kilogramı 46,79 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 4 Nolu organik kuru kayısı Kg 46,79 46,79 Gün kurusu Kg 25,00 30,11 Organik kuru kayısı Kg 36,50 36,50 2 No'lu natürel kuru kayısı Kg 32,00 32,00 Kuru kayısı Kg 13,76 23,00 Jumbo natürel kuru kayısı Kg 30,00 30,00

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