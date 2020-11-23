Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 4 Nolu organik kuru kayısının kilogramı 46,79 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 Nolu organik kuru kayısı
|Kg
|46,79
|46,79
|Gün kurusu
|Kg
|25,00
|30,11
|Organik kuru kayısı
|Kg
|36,50
|36,50
|2 No'lu natürel kuru kayısı
|Kg
|32,00
|32,00
|Kuru kayısı
|Kg
|13,76
|23,00
|Jumbo natürel kuru kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
- Kaynak: AA
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