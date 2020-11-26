Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 30,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Organik gün kurusu kayısı Kg 30,50 30,50 Gün kurusu Kg 28,00 28,00 4 No'lu gün kurusu kayısı Kg 28,00 28,00 Jumbo natürel kuru kayısı Kg 29,00 29,00 Kuru kayısı Kg 22,36 22,59 Gün kurusu çekirdek içi Kg 30,50 30,50

Son Dakika

Güney Afrikalı futbolcu Ngcongca, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Son Dakika: Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması

İngiltere'de sinir krizi geçiren müşteri marketi birbirine kattı

Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kara kış yaşanırken, Bodrum sahillerinde deniz keyfi yapılıyor

Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı

Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi

Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor

Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı