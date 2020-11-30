Malatya Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|47,00
|47,00
|Naturel gün kurusu kayısı
|Kg
|33,50
|33,50
|Kuru kayısı
|Kg
|21,04
|37,50
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|28,39
|28,39
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|16,38
|16,38
|Organik kuru domates
|Kg
|15,14
|15,14
|Elma
|Kg
|2,12
|2,12
- Kaynak: AA
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