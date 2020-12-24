Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo natürel kuru kayısı Kg 33,00 33,00 1 No'lu şekerpare kayısı Kg 25,00 30,00 Kuru kayısı Kg 20,00 30,00 Gün kurusu kayısı Kg 25,00 25,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,00 5,00 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 30,00 30,00 Arpa Kg 1,20 1,45

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