Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 1 No'lu gün kurusu kayısı Kg 31,00 31,00 Kuru kayısı Kg 23,05 28,01 İslimli kabuk kurusu Kg 26,00 26,00 Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg 18,10 18,10 Nohut Kg 4,45 4,50

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