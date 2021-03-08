Malatya Ticaret Borsası
08.03.2021 16:53
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 48,13 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 48,13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|48,13
|48,13
|Kuru kayısı
| Kg
|23,25
|24,00
|Dut kurusu
| Kg
|55,58
|55,58
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