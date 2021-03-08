Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 48,13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 48,13 48,13 Kuru kayısı Kg 23,25 24,00 Dut kurusu Kg 55,58 55,58

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