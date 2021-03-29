Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 33,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 33,50 33,50 Kuru kayısı Kg 19,09 30,00 Gün kurusu ıskartası Kg 8,40 8,40 Kayısı çekirdeği kabuklu Kg 7,00 7,00

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