Malatya Ticaret Borsası
05.04.2021 16:49
Malatya Ticaret Borsası'nda paketli kuru kayısının kilogramı 29 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda paketli kuru kayısının kilogramı 29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Paketli kuru kayısı
|Kg
|29,00
|29,00
|Kuru kayısı
|Kg
|21,00
|26,01
|Gün kurusu ıskarta
|Kg
|7,11
|7,11
|Paketli gün kurusu kayısı
|Kg
|29,00
|29,00
|Pekmezlik dut kurusu
|Kg
|5,11
|5,11
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