Malatya Ticaret Borsası'nda paketli kuru kayısının kilogramı 48,51 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı (paketli) Kg 48,51 48,51 4 No'lu organik kuru kayısı Kg 43,00 43,00 Organik kuru kayısı Kg 41,00 45,35 Kesilmiş kuru kayısı Kg 24,92 24,92 Yaş kayısı Kg 15,00 15,00 Kayısı çekirdeği içi (tatlı) Kg 28,75 28,75

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