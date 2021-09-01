Malatya Ticaret Borsası'nda paketli kuru kayısının kilogramı 48,51 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı (paketli)
|Kg
|48,51
|48,51
|4 No'lu organik kuru kayısı
|Kg
|43,00
|43,00
|Organik kuru kayısı
|Kg
|41,00
|45,35
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|24,92
|24,92
|Yaş kayısı
|Kg
|15,00
|15,00
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
|Kg
|28,75
|28,75
Kaynak: AA
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