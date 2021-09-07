Malatya Ticaret Borsası'nda, 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 32 ila 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|32,00
|40,00
|Kuru kayısı
|Kg
|30,66
|33,34
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|18,50
|18,50
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|18,00
|18,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|23,61
|23,61
|Gün kuru çekirdek içi
|Kg
|35,00
|35,00
Kaynak: AA
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