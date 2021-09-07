Malatya Ticaret Borsası'nda, 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 32 ila 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 1 No'lu şekerpare kayısı Kg 32,00 40,00 Kuru kayısı Kg 30,66 33,34 Kesmelik kuru kayısı Kg 18,50 18,50 Endüstriyel kuru kayısı Kg 18,00 18,00 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 23,61 23,61 Gün kuru çekirdek içi Kg 35,00 35,00

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