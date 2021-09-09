Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 38,12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 38,12 38,12 Natürel kuru kayısı Kg 38,00 38,00 Kuru kayısı Kg 34,70 34,70 1 No'lu gün kurusu kayısı Kg 37,13 37,13 Gün kurusu kayısı Kg 34,00 37,00 Yarma kayısı Kg 20,00 20,00 Yaş kayısı Kg 12,00 12,00 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 22,00 22,00

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