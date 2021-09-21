Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 34,99-35,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 34,99 35,90 1 No'lu şekerpare kayısı Kg 33,00 33,00 4 No'lu şekerpare kayısı Kg 29,00 29,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 20,00 20,00

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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