Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA'nın

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Özcan, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Hasan Namlı'nın dağa kaçırılan evlatlarına kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ilişkin "Çocuklarımızı Geri İstiyoruz" fotoğrafını seçen Özcan, şunları söyledi:

"Diyarbakır'daki annelerimizin özellikle terör örgütünün kaçırarak dağa götürdüğü çocuklarını, HDP İl Binası önünde yapmış oldukları 'Çocuklarımızı Geri İstiyoruz' eyleminin çok anlamlı ve manidar olduğunu düşünüyorum. Haber değeri de çok derin. Biliyorsunuz iki gün önce de bir annemiz çocuğuna kavuştu. Türkiye son 30 yıldır şehitler vererek terörle, PKK/ YPG ile mücadele etti. Özellikle bölgede Kürt vatandaşlarımızı çok zor durumda bırakan, o bölgenin gelişmesine çok ciddi anlamda zarar veren, ülkemizin kardeşlik dokusunu inciten bu terör belasından ülkemizin bir an önce kurtulması dileğiyle, annelerimizin verdiği bu mesajla terör örgütünün artık bu gölgede HDP üstünden dağa kaçırarak yok ettiği bu çocuklarımızın bir an önce annelerine kavuşması, ülkelerine dönerek hayatlarını devam ettirmeleri temennisiyle bu fotoğrafı çok önem arz ettiğini düşünüyorum."

"Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi" fotoğrafını tercih eden Özcan, "spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını oyladı.

Ramazan Özcan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı
HDP il binası önünde oturma eylemi yapan kadının oğlu, PKK'dan nasıl kaçtığını anlattı Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı

Son Dakika Haberleri
22:16 Malatya merkezli DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
22:15 Rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının eski nişanlısı konuştu - Son Dakika
22:15 KAYIP DAĞCILARDAN MERT ALPASLAN'IN EŞİ, DHA'YA KONUŞTU - Son Dakika
22:14 Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü - Son Dakika
22:14 ECB Başkanı Lagarde'dan "analizler parasal desteğin gerektiğini gösteriyor" açıklaması - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 22:18:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]