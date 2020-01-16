Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'dan AA'ya ziyaret

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Anadolu Ajansı (AA) Malatya Bürosu'nu ziyaret etti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'dan AA'ya ziyaret, System.String[]

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Anadolu Ajansı (AA) Malatya Bürosu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında bilgi alan Özcan, kurumun tüm kesimler tarafından güvenilir haber kaynağı olarak görüldüğünü belirtti.

Kamuoyunda "AA yazdıysa doğrudur" düşüncesinin olduğunu kaydeden Özcan, kurumun hem Türkiye'de hem de Malatya'da yapılan çalışmaları dünyaya duyurduğunu ifade etti.

AA Malatya Büro Sorumlusu Volkan Kaşik ise Özcan'a AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, Ramazan Özcan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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