Seçimin bittiğini, dargınlık ve kırgınlığa mahal vermeden pazartesi gününden itibaren görevlerine devam edeceklerini aktaran Özcan, "Allah bizi şaşırtmasın, bu memleket ve vatana hizmet etme fırsatı versin. Bugün yaptığımız seçim yarış değildi, dostluk çerçevesinde gerçekleşti." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ramazan Özcan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya Ticaret Borsası Başkanlığına Ramazan Özcan yeniden seçildi - Son Dakika

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