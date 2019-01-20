Malatya Ticaret Borsası'nda İstişare Toplantısı
24 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Hububat gurubun yer aldığı Buğday Pazarı esnafı ile bir araya geldi.
Malatya
Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan
, Hububat gurubun yer aldığı Buğday Pazarı esnafı ile bir araya geldi.
Malatya Ticaret Borsası Meclis Kurullarıyla her hafta bir araya gelen Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, son olarak hububat guruplarının yer aldığı buğday pazarı esnaflarıyla bir araya geldi. Meclis salonunda gerçekleşen toplantıda hububatçıların sorunlarını dinleyen Özcan, sektörün sorunlarını masaya yatırarak hazırlayacakları raporu yetkili kurullara taşıyacaklarını söyledi.
Özcan, toplantıda özellikle yeni bir buğday pazarının da acil bir ihtiyaç olduğunu vurgularken, Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO) ile yaşanan arpa satışlarındaki sıkıntılarında çözülmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:04 Kaynak: İHA
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