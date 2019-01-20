Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası'nda İstişare Toplantısı

Malatya Ticaret Borsası'nda İstişare Toplantısı

24 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Hububat gurubun yer aldığı Buğday Pazarı esnafı ile bir araya geldi.

Malatya Ticaret Borsası'nda İstişare Toplantısı, System.String[]
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Hububat gurubun yer aldığı Buğday Pazarı esnafı ile bir araya geldi.

Malatya Ticaret Borsası Meclis Kurullarıyla her hafta bir araya gelen Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, son olarak hububat guruplarının yer aldığı buğday pazarı esnaflarıyla bir araya geldi. Meclis salonunda gerçekleşen toplantıda hububatçıların sorunlarını dinleyen Özcan, sektörün sorunlarını masaya yatırarak hazırlayacakları raporu yetkili kurullara taşıyacaklarını söyledi.

Özcan, toplantıda özellikle yeni bir buğday pazarının da acil bir ihtiyaç olduğunu vurgularken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile yaşanan arpa satışlarındaki sıkıntılarında çözülmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:04 Kaynak: İHA

Ramazan Özcan, Malatya, Güncel
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